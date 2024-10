Schianto in moto ai Caraibi: Limbiate piange Leonora Barbieri, una vita spezzata a 36 anni

Limbiate (Monza), 14 ottobre 2024 – ​​​​ Ha destato sconcerto e molto dolore a Limbiate la notizia della morte in un incidente stradale di Leonora Barbieri, 36enne, già insegnante di storia dell’arte, artista e musicista. La tragedia si è consumata in un luogo lontano, sull’isola di Sint Marteen, ai Caraibi, Stato che appartiene ufficialmente al Regno dei Paesi Bassi. Leonora, conosciuta a Limbiate anche per la sua attività di volontariato a favore dei migranti, si era trasferita laggiù insieme al compagno Michael, originario proprio dell’isola caraibica, dopo avere vissuto per qualche tempo in Olanda. Leonora Barbieri è morta sabato all’alba insieme al compagno sulla moto che si è schiantata contro un manufatto di cemento sulla strada, per cause ancora da accertare.

Leonora era un’artist a, realizzava dipinti, era diventata docente di Storia dell’arte e ha insegnato alle scuole Gramsci di Limbiate. Altra sua grande passione era la musica e faceva parte di un collettivo tutto al femminile, denominato Calabashcrew. Era stata presidente dell’associazione Brucaliffo, che da molti anni a Limbiate organizza la scuola d’italiano per stranieri. Poi la scelta di trasferirsi con il compagno, prima in Olanda e poi nella terra natale dell’uomo.

La chiamata alla polizia alle 5 del mattino

Secondo quanto riportato dalle cronache locali l’incidente sarebbe avvenuto verso le 5 del mattino, quando la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni di una moto schiantata contro la cabina di un contatore. All’arrivo, gli agenti hanno trovato due persone gravemente ferite accanto a una moto nera. Nonostante gli sforzi del personale dell’ambulanza, entrambe sono decedute poco dopo. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti nelle ultime ore attraverso i social, tra cui quello di Libe Ronconi insegnante prima e poi collega di Leonora: “È stata una mia alunna, l’avevo ritrovata come professoressa nel mio Istituto e ne sono stata orgogliosa. Sconvolta, do un grande abbraccio alla sua mamma”. Queste le parole dell’associazione Brucaliffo: “Non abbiamo parole per descrivere ciò che sentiamo, ma sappiamo bene cosa ci ha lasciato Leo: la sua risata, la sua passione incendiaria, il suo impegno. Condividiamo questo e condivideremo altri ricordi perché la Libera Scuola di Italiano di Brucaliffo è fatta di persone e Leonora ha sempre fatto la differenza dentro e fuori da quelle aule”.