Si ribalta con l’auto. Muore sul colpo ragazzo di 23 anni

TREVIGLIO (Bergamo)

Nuovo incidente mortale sulle strade della Bergamasca. Un ventitreenne, Rida Essajdani, nato in Italia da genitori originari dell’Africa del Nord, residente a Monza Brianza, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e ieri a Treviglio lungo la strada statale 42. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intorno all’una, il ragazzo si trovava a bordo della sua auto quando ha perso il controllo della vettura uscendo dalla carreggiata sulla sinistra e finendo con il ribaltarsi nel campo a fianco della strada. La vittima ha fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri mezzi. All’arrivo dei soccorsi, Essajdani era già deceduto. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. In pochi minuti sono arrivati sul posto i soccorsi con ambulanza e automedica di Bergamo. I vigili del fuoco volontari di Treviglio sono riusciti ad estrarre il ventitreenne dalle lamiere dell’abitacolo, ma per lui non c’era più nulla da fare. I rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Treviglio, impegnati nella raccolta di elementi utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Nel pomeriggio di ieri grave incidente a Tremosine, nel Bresciano, dove si sono scontrati uno scooterone con due turisti tedeschi in sella e un’auto. il sessanatreenne che guidava la moto è stato ricoverato con prognosi riservata al Civile, lesioni meno gravi per la moglie. Michele Andreucci