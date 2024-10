Scenate e botte alla fidanzata. Scatta denuncia

C’è la gelosia dietro la violenza che un 48enne italiano sfogava ripetutamente contro la fidanzata 34enne. Un incubo finito grazie all’intervento dei carabinieri della Stazione di Seveso, che hanno denunciato a piede libero l’uomo con l’accusa di maltrattamenti. L’intervento è stato effettuato in via Roma a Lazzate, a seguito di una segnalazione per una lite in corso sulla strada. I carabinieri hanno riportato la calma e identificato la coppia che stava urlando. Quindi hanno cercato di ricostruire dinamica e motivazioni dell’accaduto. Il 48enne, per futili motivi poi delineati nell’ambito della gelosia, aveva aggredito la fidanzata, residente a Cesano Maderno. Non solo: nel tentativo di sviare le indagini, aveva fornito false generalità, presentandosi come una persona estranea ai fatti.

Dalla testimonianza della donna è emerso che tali episodi di violenza si erano verificati più volte nei mesi precedenti, ma la vittima non aveva mai presentato denuncia, molto probabilmente per timore di ulteriori serie conseguenze a suo danno. A quel punto è stata attivata la procedura del Codice Rosso. Alla donna sono state fornite assistenza e indicazioni per l’accesso ai centri antiviolenza locali, dove poter continuare un percorso che la aiuti a uscire dal tunnel delle prevaricazioni da parte dell’uomo dal quale si aspettava amore e complicità, non certo altro. Purtroppo, solo una delle tante storie fotocopia, per una piaga che, nonostante gli sforzi, non accenna a diminuire.

Ale.Cri.