San Martino e la verità sui celti. Alla scoperta delle nostre radici

Tre appuntamenti alla scoperta della Brianza e della sua storia. Prenderà il via sabato in Ca’ dei Bossi il ciclo di incontri “Identità di un territorio“, promosso dal Museo civico biassonese. Alle 21 Gianfranco Pertot del Politecnico parlerà de “Le identità perdute della villa dei Verri a Biassono“. Il 21 ottobre Ermanno Arslan con “I celti a Biassono... Chi erano in realtà?“; il 18 novembre Andrea Anzani con “San Martino in Brianza“. Conferenze anche in diretta sul canale YouTube del museo.