Sala studio Nei di Monza: accesso solo su prenotazione per lavori alla pavimentazione

Ora alla sala studio del Nei si entra solo su prenotazione. Dal 21 ottobre una zona è inagibile per problemi alla pavimentazione e sono rimasti disponibili 56 posti su 82. In attesa dei lavori di sistemazione gli studenti devono prenotare il proprio posto. Ma si può rimanere solo 5 ore di seguito. Poi occorre uscire e fare una nuova prenotazione. E non tutti sono d’accordo.

"Vengo a studiare qui quando sono in sessione d’esame – racconta Aurora Pennati – il fatto che si acceda con prenotazione è un pro perché così arrivi a colpo sicuro, ma non sempre trovi posto. Ci sono giorni in cui non si trova posto".

Quella del Nei è la sala studio più gettonata di Monza, aperta dalle 8 alle 23.30. Rispetto a quelle del Centro civico Libertà, Triante, San Rocco e Carrobiolo, "il Nei è più luminosa e moderna", assicura Filippo Di Nunzio.

"Vengo da Velate – racconta Beatrice Carletti – mi trovo più comoda che a casa. Qui riesco a concentrarmi meglio. Il fatto di dover prenotare? Basta solo ricordarselo. Tutto sommato non è un problema e si può fare anche all’ultimo momento".