Saint, il salotto di piazza Duomo: dal caffè ai cocktail, il mood di una città europea

Giovanni Ulivi

Si affaccia sulla magnifica piazza del Duomo. È il cocktail bar, ristorante e caffetteria Saint, diretto da Giovanni Ulivi, per conto dei titolari Gabriele Viola Boros e Stefania Aliprandi. Eredita la tradizione dei bar Corona Ferrea e Tea Rose, poi la piazza è rimasta deserta per 5 anni, solo luogo di passaggio frettoloso. Ora Saint è uno spazio per godere la magnifica facciata della cattedrale, da poco riportata all’antico splendore. Parte da qui l’iniziativa del Giorno “Al Bar come a casa tua”

È un luogo elegante e accogliente, di respiro internazionale, aperto dalle 9.30 alla 1 di notte (venerdì e sabato fino alle 2) per colazione, pranzo, aperitivo, cena e dopocena. Complice lo stile moderno ma accogliente progettato da Spatial Architects di Londra, i clienti si sentono a casa, in un contesto di informale eleganza, con arredi al 90% fabbricati con materiale riciclato.

Al mattino passano i monzesi per un caffè e quattro chiacchiere; a mezzogiorno è meta preferita dei professionisti del centro che si concedono una coccola. All’ora dell’aperitivo raggiungono Saint giovani e professionisti da tutta la Brianza.

Nel fine settimana arrivano turisti dall’hinterland, ma anche dall’estero, fra Monza in serie A, le grandi fiere milanesi e l’autodromo. Li accoglie uno staff giovane e multilingue che mette tutti a proprio agio. "Questo tipo di locali – sottolinea Giovanni Ulivi – si cercano a Milano e nelle grandi capitali europee. Noi lo abbiamo portato a Monza". Chi lo prova ritorna. Si viene catturati dal mood di grande familiarità e affettività per questo salotto a due passi dall’ufficio e da casa che invoglia ad uscire sapendo di trovare un’atmosfera accogliente, con menu che si rinnovano ogni settimana. "I clienti diventano nostri amici, accettiamo i loro suggerimenti sui possibili menu che infatti variano di settimana in settimana, grazie allo chef Michele Cioffi, campano, con 10 anni di esperienza da Venezia, a Londra a Dubai".Per le famiglie sono a disposizione seggiolone e spazio per il cambio. Per tutti c’è una risposta: fra i menu di carne, quelli di pesce e i piatti dell’orto, adatti anche ai viaggiatori dai paesi arabi e asiatici. Un menu è dedicato a chi segue una dieta vegana con risotto zafferano e riduzione di sherry; la pasta mista, crema di ceci, olio al rosmarino e ceci fritti; il porro e patate, crema verdure di stagione, crema di cannellini e tartufo nero. Tutto con prodotti a chilometro zero.

C’è anche un cocktail benefico, il Saint for Charity, il cui ricavato viene totalmente devoluto al Comitato Maria Letizia Verga.