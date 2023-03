Monza, parte il gioco del Giorno ‘Al bar come a casa tua’: vota il tuo locale preferito

La presentazione dell'iniziativa ai Musei civici di Monza

Monza, 17 marzo 2023 – “Non c’è un cliente particolare: tutti sono clienti particolari”. Silvana Anna Maria Biassoni è una distinta signora dai capelli bianchi e dal suo bar a Vedano al Lambro ha visto passare gli anni, i fatti di cronaca, le persone. Come lei tanti altri che da dietro il bancone diventano osservatori privilegiati della città che cambia, ma anche amici dei clienti che entrano tutti i giorni per un caffè, portandosi dietro gioie e preoccupazioni da condividere.

A loro, presidio e anima delle nostre città e dei nostri quartieri, è dedicato il contest “Al bar come a casa tua“, lanciato ufficialmente oggi dal Giorno in collaborazione con Confcommercio Unione commercianti di Monza e circondario. Una maratona di quasi tre mesi che partirà martedì prossimo, primo giorno di primavera, per concludersi a giugno alle porte dell’estate. Nel gioco lanciato dal nostro giornale bar e caffetterie si sfideranno a colpi di coupon, quelli ritagliati dai loro clienti e nostri lettori dalle pagine del nostro giornale.

"Si tratta di un gioco, un modo per stare insieme e per confrontarsi – ha spiegato Agnese Pini, direttrice di QN, Giorno, Resto del Carlino e Nazione, presentando questa mattina l’iniziativa ai Musei civici –. La signora Silvana, dicendo che tutti i clienti sono speciali, riassume il senso profondo che tiene vive città come Monza. E i giornali locali riescono a raccontare tutto questo: non solo i locali, ma tutte le storie che ci sono dentro e che ci passano attraverso”. Nei tre mesi del gioco racconteremo infatti la storia di ogni partecipante, mettendo in vetrina ogni singolo locale. "Un gioco – ha sottolineato il vicedirettore del Giorno, Armando Stella – che è l’occasione per assolvere al ruolo fondamentale che ha un giornale, quello di stare in mezzo alla gente”.

Sono molti, ha spiegato Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza e Brianza, ad avere scelto di “mettersi in gioco", una sfida stimolante per migliorarsi: già una quarantina le prime adesioni di locali che hanno scelto di farsi giudicare dai loro clienti. I coupon, con moltiplicatori a sorpresa (per 3, per 5 e per 10), compariranno sulle nostre pagine quasi tutti i giorni, mentre la pubblicazione delle classifiche parziali sarà affiancata da iniziative che “faranno bene a tutta la città”, come ha sottolineato il presidente di Confcommercio Unione commercianti Monza e Brianza, Domenico Riga.

Carlo Abbà, assessore a commercio, attività produttive e marketing territoriale, ha sottolineato il ruolo fondamentale di vetrine e tavolini non solo per la promozione turistica: "I commercianti svolgono una funzione di presidio e amano la loro città”. “Sono custodi, sentinelle delle piazze e delle strade, vanno tutelati e incentivati – ha concluso Riccardo Borgonovo, vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza –. Per questo servono pubblicità, promozione, servizi essenziali come i parcheggi. I problemi li conosciamo, parliamone e cerchiamo di essere concreti”. Tutti temi che affronteremo in questi tre mesi di gioco insieme, nei quali i bar, oltre a mettersi in in vetrina, diventeranno le nostre fonti privilegiate nel raccontare la città.

Come funzione il contest

Il gioco parte ufficialmente martedì, ma già in questi giorni stiamo pubblicando in anteprima i tagliandi, che possono essere ritagliati e consegnati al ‘bar del cuore’. Ogni due settimane gli esercenti potranno recapitarli all’Unione commercianti o alla nostra redazione: gli indirizzi sono pubblicati sempre sotto il coupon. Domani pubblichiamo un coupon che vale tre punti. Sono infatti previsti moltiplicatori da 3, 5 e 10 punti che compariranno ogni tanto: per non perderli, basterà seguire il giornale. Non valgono fotocopie o coupon elettronici. Durante il gioco, i singoli partecipanti avranno sul nostro giornale una vetrina dedicata dove raccontarsi grazie ai giornalisti che li andranno a trovare.