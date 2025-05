Rubano moto in una villetta. Due arrestati

I carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, dopo una segnalazione al 112 di movimenti sospetti nelle vicinanze di via Francesco d’Assisi, hanno colto in flagranza di reato due uomini che stavano spingendo una motocicletta appena rubata ed è scattato l’arresto è scattato per furto aggravato in abitazione. Alla vista della pattuglia, i due sospetti hanno abbandonato il mezzo di trasporto e, intimoriti, hanno provato a darsela a gambe, ma nella fretta hanno imboccato un vicolo cieco e sono stati quindi immediatamente raggiunti, bloccati e identificati dai militari. L’intervento era scaturito da una segnalazione arrivata alla centrale operativa che indicava movimenti sospetti in una villetta di via San Francesco d’Assisi. Un testimone oculare aveva allertato i carabinieri e aveva dato le notizie ben precise. I due ladri, rispettiva,ente di 56 e 30 anni, che risiedono a Ceriano Laghetto, alla vista della pattuglia hanno hanno provato inutilmente a fuggire. Durante l’intervento dei carabinieri, uno dei due ha cercato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato dai militari, che conteneva una pistola ad aria compressa carica. L’arma, apparentemente reale e potenzialmente idonea a generare allarme, è stata sottoposta a sequestro insieme ad attrezzi da scasso e a un lucchetto danneggiato, riconosciuto come quello in uso all’ingresso della casa presa di mira. La motocicletta ritrovata, priva di targa, è risultata appartenere alla proprietaria della villetta ed è stata restituita. Lo svolgimento avvenimento è stato confermato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La Procura della Repubblica di Monza, informata dell’accaduto, ha disposto l’arresto dei due uomini e la loro presentazione al processo con rito direttissimo. Nella mattinata seguente, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari per il 56enne e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 30enne.

Sonia Ronconi