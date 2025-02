Sicurezza stradale. Una lezione speciale dedicata ai più giovani

L’associazione Sonia Tosi di Piacenza, costituita dalla famiglia e dagli amici della 27enne morta nel 2021 per un incidente stradale, torna a Codogno. L’obiettivo è traghettare, da una provincia all’altra, il progetto “Sulla strada giusta“, alla terza edizione e a Codogno coinvolgerà circa 180 studenti dell’Itas Tosi e dell’Ambrosoli la mattina del 20 febbraio, nell’Aula Magna, per discutere insieme di sicurezza stradale. La sera del 1 agosto 2021 Sonia e il fidanzato Daniele (foto), alle 21.30 circa, stavano rincasando sulla Vespa di lui, percorrendo un rettilineo a Zena di Carpaneto, a 47 km/h. "A casa però non sono mai arrivati, perché sono stati travolti da un 23enne che si era messo alla guida dopo aver bevuto e correva troppo" spiegano dall’associazione. A Codogno saranno relatori Antonio Agosti dell’Usl Piacenza dipartimento emergenza urgenza, Vittorio Saccinto, produttore del docufilm “Ogni giorno”, Elisa Cinel per una testimonianza, Stefano Guarnieri dell’associazione Lorenzo Guarnieri, Marco Bonelli e Nicola Massafra della Stradale di Guardamiglio, Oscar Bresciani della Locale di Codogno e l’avvocato Romina Cattivelli. "Provati da questo dolore cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi a mantenere “la testa accesa“ sulle strade" dice Danilo, papà di Sonia.