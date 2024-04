Monza, ruba profumi e si scopre che era una ricercata: arrestata donna ucraina

Monza, 25 aprile 2024 – Era ricercata, ruba cosmetici in un negozio e viene arrestata.

Ieri sera, in un noto negozio di cosmetici e profumi del centro di Monza, in via Italia, la centrale operativa della polizia locale di Monza è stata chiamata per segnalare un tentativo di furto. In pochi minuti, un'autoradio è giunta sul posto. Messa alle strette, l'autrice del furto ha estratto dalla propria borsa i numerosi oggetti sottratti e li ha riconsegnati alle commesse. La donna, straniera, risultata priva di documenti, è stata quindi accompagnata al comando di via Marsala per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici.

Durante tale attività gli agenti del Comando di via Marsala hanno scoperto che la persona, una donna classe 1994, di nazionalità ucraina, senza fissa dimora, aveva un ordine di carcerazione della Procura di Monza per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Monza nel 2022 per cui era stata condannata a 10 mesi di reclusione e risultava destinataria di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura del Tribunale di Monza.

Pertanto, poiché la donna era considerata “ricercata", e' stata arrestata e portata in carcere a Monza