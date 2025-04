Monza, ruba un milione e mezzo al rampollo di una famiglia di noti imprenditori: nei guai amministratore di sostegno

Monza, 17 aprile 2025 - I finanzieri del comando provinciale di Monza Brianza, su ordine della Procura della Repubblica di Milano, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per 1.506.000 euro, emesso dal gip presso il Tribunale del capoluogo meneghino nei confronti di un curatore brianzolo gravemente indiziato dei reati di peculato e falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, per essersi illecitamente appropriato, in qualità di amministratore di sostegno nominato dal Tribunale Civile di Monza, di somme di denaro di pari importo appartenenti al proprio “assistito” (figlio di una nota famiglia di imprenditori della provincia di Monza e Brianza), ritenuto nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Più in particolare, le indagini svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno consentito di scoprire che l’indagato, tra il 2013 e il 2024, in assenza di specifiche autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare e strumentalizzando la sua funzione di curatore e Pubblico Ufficiale, ha: disposto a proprio beneficio – anche a mezzo di interposte persone fisiche/giuridiche direttamente o indirettamente a lui riconducibili – numerosi trasferimenti di denaro dal conto corrente dell’assistito; effettuato, per anni, all’insaputa dell’inabilitato, numerosi prelevamenti di contante per far fronte ad una quantità esorbitante di spese ingiustificate, per lo più afferenti a propri interessi personali e familiari; indebitamente utilizzato le carte prepagate intestate al suo assistito.

Tutte le operazioni illecitamente effettuate dal curatore venivano falsamente motivate con causali artefatte e rendicontazioni fittizie, al solo scopo di giustificare alla banca e al Giudice Tutelare tutti i trasferimenti di denaro operati a proprio beneficio. E' stata anche scoperta la falsificazione degli estratti di conto corrente che l’indagato allegava periodicamente alle relazioni di rendicontazione depositate presso l’ufficio del Giudice Tutelare, fornendo all’Autorità giudiziaria una falsa rappresentazione patrimoniale del suo assistito ed impedendo a quest’ultima di svolgere una adeguata funzione di vigilanza e monitoraggio. Dalle indagini svolte è infine emerso che il curatore dirottava gran parte delle somme indebitamente ottenute su rapporti finanziari esteri a lui riconducibili per occultarne la tracciabilità.

Per l'indagato è stata disposta la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per la durata di un anno ed il sequestro di quote societarie, beni immobili e liquidità pari a 1.506.000 euro, pari al profitto dei reati ascritti.