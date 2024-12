Ruba cibo per 15 euro, la Cassazione annulla condanna: “Furto lieve per bisogno” La donna, una senzatetto, aveva sottratto in un supermercato di Monza alcuni pezzi di formaggio e di salame e piccoli prodotti per l’igiene. Scoperta, aveva restituito la refurtiva. In primo grado e in Appello era stata condannata a scontare quattro mesi di reclusione