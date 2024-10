Curtatone, ruba e si mette a mangiare di nascosto tra gli scaffali del supermercato. Fermata alle casse, i carabinieri le pagano il conto

Curtatone (Mantova), 9 ottobre 2024 – I carabinieri in aiuto di una donna che non ha soldi per mangiare: le pagano il conto dopo il furto al supermercato.

Una signora 65nne della provincia di Mantova, nel tardo pomeriggio di ieri, si è recata in un supermerket di Curtatone per comprare qualche genere alimentare di prima necessità. La donna, però, si è accorta di avere pochi spiccioli in tasca, ma la fame era talmente tanta che ha preso qualche genere alimentare dagli scaffali e, nella speranza di non essere notata, ha iniziato a consumare dei prodotti di gastronomia.

Dopo aver mangiato – sperava di nascosto – la sua cena, si è recata alle casse. Ma lì è stata raggiunta dal personale addetto alla vigilanza in servizio all’interno del market che, con imbarazzo, ha dovuto contestare alla signora il mancato pagamento di alcuni prodotti alimentari già consumati.

Chiamati i Carabinieri, sul posto, è arrivata una pattuglia della Stazione di Borgo Virgilio, che ha preso in consegna la signora. La stessa, in lacrime, ha spiegato ai militari il suo stato di necessità dovuto ad una grave crisi economica, raccontando che la merce “presa”, del valore di 18 euro, era il suo unico pasto della giornata, e le sarebbe servito per la sopravvivenza.

I due Carabinieri, dopo aver verificato le dichiarazioni della donna ed aver espletato gli accertamenti del caso, di loro spontanea volontà e con l’assenso incredulo del vigilantes, hanno deciso di comune accordo di pagare il conto, permettendo così alla signora di continuare ad avere la fedina penale pulita.

La donna, dopo il nobile gesto posto in essere dai due giovani Carabinieri intervenuti, con gli occhi arrossati li ha ringraziati per il grande gesto di umanità e generosità dimostrato, congedandosi con un abbraccio. L’Arma dei Carabinieri è da sempre vicina alle persone. I