Rock, flamenco e danza per vivere Armoniosamente

Musica e danza insieme per combattere il disturbo bordeline. Appuntamento questa sera alle 21 al Binario 7, a Monza, con RockAlmas, lo spettacolo con pezzi originali dei Mitea e brani di Led Zeppelin, Muse, Rolling Stones che accompagneranno le coreografie di flamenco del gruppo Almas. "Tutto nasce dall’incontro di due linguaggi e due anime apparentemente diversi in realtà entrambi espressione di libertà e ribellione", spiegano le danzatrici.

Il ricavato dei biglietti andrà interamente all’associazione Armoniosamente che combatte il disagio psicologico aumentato con la pandemia e il lockdown, soprattutto fra adolescenti e giovani. I fondi serviranno a finanziare "progetti di sostegno sopperendo alla mancanza di strutture che si occupano di questo problema e di risorse pubbliche", ancora gli organizzatori. Sul palco, Almas, nato nel 2006 da diverse esperienze maturate da bellerini e performer che condividevano la passione per la danza spagnola. Il percorso artistico si è sviluppato in questi anni sotto la guida di Isabela Moises Fernendez del Ballet Nacional de España. Ingresso: 12 euro. Informazioni e biglietti via whatsapp al numero 366.77.89.531, [email protected]

Bar.Cal.