Rimossi finalmente i quattro vagoni abbandonati sul binario morto

Dopo la lo sfogo della sindaca Alessia Borroni e l’ennesima lettera a Trenord, venerdì scorso l’azienda che ha curato la rottamazione dei quattro vagoni dismessi lungo un binario morto nella parte di ferrovia tra Seveso e Camnago, in territorio sevesino, ha terminato l’intervento liberando l’area anche dai detriti. Il 20 aprile era arrivato l’ok da Ferrovie Nord per la demolizione e la rimozione di una carrozza e tre locomotive dismesse che giacevano ricoverate in stazione a Seveso.

Lo aveva comunicato ad aprile Trenord precisando che "i lavori sono iniziati dopo che sono state svolte le procedure previste dalla normativa di legge vigente e le azioni propedeutiche necessarie per lo svolgimento del cantiere in sicurezza". I lavori hanno reso più che contenti i residenti che dopo anni si augurano che possa tornare la serenità e il decoro nella via. Il provvedimento è arrivato dopo circa due mesi. Per anni nella zona Ora il binario c’erano stati stato degrado, occupazioni abusive di pregiudicati, spacciatori, prostituzione. Il convoglio abbandonato sui binari era diventato un incubo per residenti e per l’amministrazione sevesina un grande problema di ordine pubblico. La posizione, non lontano dalla stazione, poco dopo il passaggio a livello di via Montello, è a poca distanza da numerose abitazioni. Le carrozze versavano in stato di totale incuria. "Abbiamo atteso diversi anni, ma finalmente stiamo raggiungendo l’obiettivo. Ringrazio Trenord - ha detto la sindaca.

Sonia Ronconi