Rimadesio sconfitta dall'AZ Pneumatica: salvezza a rischio dopo 12 giornate senza vittorie

Questa volta la Rimadesio la combina proprio grossa, resuscita una squadra che non vinceva da 12 giornate praticamente retrocessa (basterà che oggi Ragusa vinca per decretarne il ritorno in B2) e si complica maledettamente la vita, con le proprie mani, in chiave salvezza diretta.

A Castellanza vince l’AZ Pneumatica (87-78), che contrariamente al solito non cede nel finale, anzi cresce nel quarto decisivo soprattutto in difesa concedendo solo due punti nei primi sette minuti e 10 in tutto (contro i 29 dei locali!). La Rimadesio sprofonda ed è buio pesto in casa bluarancio che se vorrà mantenere la categoria dovrà totalmente cambiare faccia. Sono (anche) gli ex ad affossare l’Aurora, Beretta nel primo tempo, poi Maspero, addirittura Fioravanti con tre triple tutte pesanti nel secondo tempo. Insomma, una prestazione da dimenticare.

Nel primo quarto escono allo scoperto i difetti della Rimadesio 2024/25, ovvero l’incapacità di gestire o far fruttare un vantaggio. Le triple di Elli e Fumagalli e la produttività di Mazzoleni sotto le plance portano la Rimadesio avanti di nove (11-20). Coach Gambaro chiama time-out e l’AZ Pneumatica torna in campo più pimpante, meno la Rimadesio che subisce un break di 14-2 e va sotto al primo intervallo (23-22).

Il secondo quarto è una sfida a distanza Fumagalli contro Beretta, entrambi chiuderanno a quota 13 punti al riposo. Il più efficace è l’esterno di casa, ma è la tripla di Nasini a regalare il massimo vantaggio ai padroni di casa sul 42-35. Desio però non affonda e la tripla di Perez e la penetrazione di forza di Fumagalli sulla sirena riportano quasi in equilibrio il match (44-42) alla pausa lunga.

L’unico flebile segnale di vita della Rimadesio nel secondo tempo è il +4 sul 52-56 dopo la tripla di Perez. Poi si spegne totalmente la luce, in difesa e soprattutto in attacco, dove non c’è un’idea degna di questo nome per scardinare l’impianto difensivo di casa. Il break l’AZ Pneumatica lo costruisce sostanzialmente con una pioggia di triple. Segnano tutti, sembra il tiro a segno.

E la Rimadesio cola a picco nella sua peggiore serata dell’anno, proprio nell’occasione più delicata. Miglior realizzatore Elli con 17 punti, percentuali glaciali: 15/44 da 2, 11/29 da 3.