Rimadesio sconfitta da Npc Rieti: 69-60 in Gara 3 dei playout

Un po’ meglio rispetto a gara 2, ma non basta alla Rimadesio per vincere la prima delle due gare di Rieti contro la Npc che si impone 69-60, vince la terza gara del 2025 sul proprio campo, va sul 2-1 e oggi alle 18 può chiudere la serie e salvarsi. In caso di blitz desiano al PalaJournier si torna tutti mercoledì al PalaFitLine per gara 5. Intanto c’è già l’avversaria nel secondo turno dei playout, si tratta di Fiorenzuola battuta 3-0 da Latina. Cronaca. L’impatto a Rieti è diverso rispetto a quello dell’Aldo Moro, la Rimadesio conduce 12-4 grazie alle triple di Torgano e Fumagalli con Rieti che segna solo 13 punti nei primi 10 minuti contro i 21 di Desio. Nel secondo quarto la Npc va 16 volte in lunetta e coi liberi torna in scia, mentre si abbassano le percentuali al tiro dei brianzoli (35-36 all’intervallo lungo).

E i padroni di casa allungano nel terzo quarto (49-40), rintuzza Desio (49-48 e 53-50 al 30’). Il margine di tre lunghezze resiste fino al 37’ (58-55) segnale di un match equilibrato, poi Rieti prende il largo mentre gli ospiti si incartano in attacco (16 palle perse) e segnano solo 10 punti nell’ultimo quarto. Miglior realizzatore nelle fila della Rimadesio questa volta è Torgano con 16 punti (4/8 da 3), in doppia cifra anche Cipolla (12), troppo poco invece dai lunghi (Bartninkas 6, Chiumenti 5). Dall’altra parte spicca ancora Cecchi (23).

Ro.San.