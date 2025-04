Rifiuti abusivi. Linea dura del Comune

La videosorveglianza è fondamentale per difendere ambiente e patrimonio pubblico. Le telecamere del Comune di Villasanta sono state determinanti per risalire all’autore di un abbandono abusivo di rifiuti avvenuto in piazza Europa. Le registrazioni a disposizione della polizia locale hanno consentito di individuare la targa del veicolo, dal quale è sceso il soggetto che ha abbandonato un sacco di rifiuti. Le telecamere hanno immortalato sia l’auto sia la persona che apriva il bagagliaio, prendeva il sacco e lo depositava sotto i portici. A carico dell’uomo, risultato residente in un altra città, è scattata una sanzione. Altri casi di abbandono sono stati invece risolti grazie alle attività di indagine effettuate dagli agenti, capaci di risalire ai responsabili di due scarichi in via Colleoni e via Buozzi.

"Sul tema dell’abbandono abusivo di rifiuti - sottolinea il sindaco Lorenzo Galli (foto) -, l’amministrazione tiene alta l’attenzione. Oltretutto, c’è anche un impatto economico a carico di tutta la comunità. Ogni anno il Comune spende circa 5mila euro per coprire i casi in cui gli operatori di Cem Ambiente devono effettuare ritiri straordinari". Analogamente, sempre grazie all’aiuto del sistema di videosorveglianza e al lavoro degli agenti, si è potuto risalire all’autore di un danneggiamento della segnaletica in via Da Vinci. Qualche settimana fa, inoltre, l’occhio attento delle telecamere ha permesso agli agenti di dare la multa a un altro automobilista che era sceso dall’auto e aveva allestito in piazza Europa l’occorrente per uno spettacolo pirotecnico non autorizzato, destinato a festeggiare un compleanno.

