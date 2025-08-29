Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
MonzaBrianza
CronacaRestyling finito. L’ufficio postale torna in servizio
29 ago 2025
REDAZIONE MONZA BRIANZA
Restyling finito. L’ufficio postale torna in servizio

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Caponago, in via De Gasperi 17. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori...

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Caponago, in via De Gasperi 17. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”: l’iniziativa ideata da Poste Italiane ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. Completato l’intervento di restyling, lo sportello di Caponago ora ha una nuova pavimentazione e un’illuminazione a led a basso impatto energetico. È stata realizzata anche una postazione relazionale ribassata con sedute, oltre all’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso a servizi e operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort.

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, nell’ufficio postale sono disponibili anche i servizi Inps (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e presto altri servizi della pubblica amministrazione (certificati anagrafici, di stato civile, richiesta del passaporto). L’ufficio postale di Caponago è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.870 uffici postali in tutta Italia e ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7.000 i nuovi uffici Polis.

R.M.

