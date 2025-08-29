Restyling finito. L’ufficio postale torna in servizio

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Caponago, in via De Gasperi 17. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”: l’iniziativa ideata da Poste Italiane ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. Completato l’intervento di restyling, lo sportello di Caponago ora ha una nuova pavimentazione e un’illuminazione a led a basso impatto energetico. È stata realizzata anche una postazione relazionale ribassata con sedute, oltre all’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso a servizi e operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort.

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, nell’ufficio postale sono disponibili anche i servizi Inps (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e presto altri servizi della pubblica amministrazione (certificati anagrafici, di stato civile, richiesta del passaporto). L’ufficio postale di Caponago è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022, i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 4.870 uffici postali in tutta Italia e ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7.000 i nuovi uffici Polis.

