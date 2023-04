Addio a Renato Caimi, il geniale inventore brianzolo che brevettò la schiscetta

Nova Milanese (Monza) – Lutto a Nova Milanese per la scomparsa del cavalier Renato Caimi, 97 anni. Una personalità che ha dato lustro alla città, fondatore dell’azienda Caimi Brevetti Spa e solo qualche mese fa insignito anche del Premio Beato Talamoni, la massima benemerenza provinciale istituita in occasione dell’anniversario del Santo Patrono della Brianza Luigi Talamoni.

La schiscetta 2000 brevettata da Caimi nel 1952

Compasso d’oro

Conosciuto come ideatore della "schiscetta”, presente con i suoi prodotti nei musei di design internazionali, nella sua vita il Cav. Caimi ha ricevuto decine di riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali tre Compassi d’Oro (due dei quali proprio nel 2022), tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards, assegnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, a conferma della sua vocazione alla ricerca e alla tutela dell’invenzione, il vero capitale di Caimi.

L’impegno per la sua città

Una vita dedicata al lavoro, ma anche alla sua città impegnandosi in prima persona nell’associazionismo, rivestendo il ruolo di presidente della Croce Rossa novese. I funerali si terranno mercoledì 19 aprile alle 15, presso la chiesa parrocchiale Sant'Antonino Martire.