Renate punta sull’effetto trasferta. Nerazzurri in versione Pavanel

Il Renate 3.0 - che è lo stesso, se intendiamo la guida tecnica, del Renate 1.0 - torna in campo oggi alle 18.30 in trasferta contro la Virtus Verona. Sarà quindi il grande giorno del ritorno in panchina di Massimo Pavanel dopo l’esonero di domenica sera di Alberto Colombo, che paga col licenziamento le sette sconfitte di fila in casa e, soprattutto, la prestazione indecorosa contro l’Arzignano che lontano dal suo stadio non vinceva dal 2023. Vedremo, innanzitutto, quale sarà la reazione dei calciatori a questa drastica scelta di un club poco avvezzo, di suo, agli esoneri e che quest’anno, per una serie di motivazioni, è stato costretto ad operarne addirittura un paio.

Ma soprattutto c’è tanta curiosità per capire quali saranno le scelte tattiche di Pavanel. La scorsa estate partì con la difesa a quattro, base del suo credo calcistico come affermò nella conferenza di presentazione all’hotel Habitat. L’avvento di Colombo e un calciomercato invernale rivoluzionario portarono all’utilizzo dei tre difensori, scelta che evidentemente non ha pagato dividendi. Cosa farà il tecnico di Portogruaro che ha diretto già lunedì il suo “primo“ allenamento? Cambierà ancora tutto o per evitare altra confusione nella testa dei giocatori snaturerà le sue convinzioni e proseguirà con i due centrali e i due terzini? Lo sapremo solo oggi al “Gavagnin-Nocini“. Intanto la lista dei convocati comprende 24 elementi tra cui i tre che non erano presenti domenica scorsa per squalifica, a partire dai due centrocampisti Esposito e Baldassin più il difensore Alcibiade, tutti uomini che già c’erano in estate con Pavanel e che al 99% vedremo nel suo undici di partenza. Pavanel, che non ha parlato nel pre-partita e nemmeno lo ha fatto al suo ritorno in Brianza (lo ha comunque sostituito il diesse Oscar Magoni accollandosi tutte le responsabilità del momento no), chissà, forse concentrato su una partita tutt’altro che ininfluente per la classifica, anzi. La Virtus ha gli stessi punti (40) del Renate, poco sopra la baraonda playout. Chi vince respira e si allontana dal pericolo, chi perde deve guardarsi alle spalle con (grossa) attenzione. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale 257 di Sky Calcio e in streaming su Now. Sarà diretta dal signor Gangi di Enna.