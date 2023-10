Renate, cantieri aperti alla primaria. Restyling e nuovo centro culturale

Sono partiti i lavori di riqualificazione della scuola primaria di via Montessori e del centro culturale: il grande intervento di restyling si concluderà nel prossimo anno. Il progetto, diviso in due lotti, porterà a una completa riqualificazione della struttura in buona parte grazie a fondi pubblici: il primo lotto (1 milione e 100mila euro, a cui si aggiunge la quota di copertura comunale di 290mila euro) finanziato con fondi del Miur, il secondo di circa1 milione di euro derivante dal contributo del gestore dei servizi energetici.

Il progetto definitivo esecutivo è stato elaborato dallo studio Tp4 Associati di Cantù.

L’intervento di riqualificazione energetica consentirà di dare una nuova veste alla struttura obsoleta e risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni in chiave sostenibile e green.

Tra i nuovi spazi pensati figurano un grande open space per ospitare incontri, associazioni e giovani, ma anche spazi di lavoro (coworking) e la nuova veste della facciata all’insegna della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. "Siamo molto soddisfatti di questa opera, utile per i futuri cittadini – commenta il sindaco Matteo Rigamonti –. Le scuole sono molto importanti per il nostro Comune. Un importante intervento di manutenzione anche per il centro sportivo Mario Riboldi di via XXV Aprile. Infatti, anche questa estate si è reso necessario un lavoro straordinario di posa di una nuova impermeabilizzazione della copertura dell’intervento straordinario in estate agli spogliatoi dello stadio".

Necessario un lavoro straordinario di posa di una nuova impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi.

"L’intera struttura è in concessione ad Asd Calcio Renate Giovani fino al Giugno 2024. Il problema si è verificato a causa delle piogge che hanno provocato un’infiltrazione dalla copertura esistente in guaina bituminosa con grossi disagi all’interno degli spogliatoi", conclude il sindaco. La spesa prevista per i lavori di sistemazione è stata stimata in 12.433,28 euro e i lavori sono stati affidati e quindi eseguiti dalla ditta fratelli Pozzi Snc di Sirone.

Sonia Ronconi