Emis Killa e Vimercate, storia d’amore a doppio senso. E FdI ora propone: dedichiamogli una via

Vimercate (Monza e Brianza) – “Emis Killa? È un patrimonio da valorizzare". Il rapper conquista il cuore e l’orgoglio anche di Fratelli d’Italia nella sua stessa città, Vimercate. Al punto che il partito di Giorgia Meloni chiede alle altre componenti della coalizione e alla maggioranza di centrosinistra un omaggio al musicista. Un personaggio da sempre vicinissimo al percorso artistico e personale di Fedez, con il quale condivide le scelte artistiche ma anche le frequentazioni nell’ambiente del tifo organizzato.

"Non immagino un riconoscimento fine a se stesso, ma per spronare i giovani a credere nei propri sogni e a inseguirli come ha fatto lui", spiega il capogruppo Massimiliano Pispisa, da sempre amico del cantante, e che adesso spera "nella più ampia convergenza in aula sull’iniziativa". "Conosco a fondo la sua storia e credo che possa essere un esempio per tanti ragazzi". Due le molle che hanno spinto il movimento della premier a prendere l’iniziativa.

"Le parole usate dallo stesso Emiliano Giambelli per Vimercate, dove abita dopo anni passati altrove. E il precedente di Sfera Ebbasta. Cinisello, dove è cresciuto, gli ha dedicato una targa in piazza, ‘riconoscimenti temporanei’ che per legge si possono fare – spiega il consigliere di minoranza –. Anche noi potremmo sottolineare i successi del nostro rapper dedicandogli una via. O, meglio ancora, potremmo organizzare un contest musicale per talenti emergenti nel suo nome e magari con il suo aiuto".

L’obiettivo "è riconoscere la capacità di Emis Killa di tenere vivo il legame con il territorio. Il partito è sempre pronto a cercare e premiare personalità di spicco in ambito sociale, culturale, imprenditoriale e artistico che danno lustro alla città. Si tratta di mettere in luce chi brilla per competenze e capacità e di indicare alla comunità figure che con i propri successi possano essere da stimolo per tutti a fare sempre di più. Emiliano merita attenzione per il cammino di crescita personale e professionale del quale è stato protagonista". La mozione arriva qualche giorno il tributo alla città del rapper alla presentazione del suo nuovo tour, un inno d’amore per Vimercate. "È casa mia. Mi ha dato tanto, ho un ricordo per ogni angolo e ogni via del paese. Qui, c’è la mia gente e anche quando non ci vivevo più e tornavo a trovare mia mamma facevo una passeggiata in centro e incontravo tutti i miei vecchi amici e quelli della mia famiglia. Mi ha sempre regalato una sensazione di familiarità che poi mi ha spinto a ritornare".