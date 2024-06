Rane Rosse da scudetto. I campioni del salvamento

Terzo titolo consecutivo e tredicesimo della sua storia: a Riccione le Rane Rosse vimercatesi si laureano ancora una volta campioni d’Italia in Lifesaving e Surf Lifesaving. Una prova straordinaria per gli atleti brianzoli che hanno meritato lo scudetto totalizzando 340.00 punti, staccando la seconda classificata, la squadra delle Fiamme Oro, ferma a quota 202.5 punti. Nelle gare in piscina i beniamini di casa hanno superato la formazione della polizia e la Gorizia Nuoto. Buona la prestazione anche nelle competizioni oceaniche, chiuse al terzo posto dietro la Sportiva Sturla e Amici Nuoto Riva. In tutto per la società vimercatese sono 30 i podi complessivi di cui 8 messi in bacheca con la medaglia d’oro. Grande soddisfazione anche per l’impressionante nuovo record mondiale giovanile stampato da Melissa Giordano che fa registrare il tempo di 57“09 nei 100 manichino pinne e torpedo. Anche le staffette hanno avuto un ruolo molto importante, conquistando sei titoli italiani e un totale di 12 medaglie. La vittoria dello scudetto certifica una volta di più il ruolo di leader del gruppo nel panorama italiano del salvamento. Le Rane Rosse sono un ‘nome’ a livello nazionale, un solido punto di riferimento, e la società non ha potuto che complimentarsi con tutti gli sportivi e i loro tecnici "per il grande impegno messo nei mesi di allenamento che ha portato a questo ennesimo successo". I Campionati Assoluti Primaverili e Lifesaving sono stati anche l’occasione per disputare le Finali del Grand Prix Esordienti A alle quali hanno preso parte 5 piccoli atleti (Edoardo Bozzon, Alice Castorina, Sofia Finesso, Arianna Riverberi e Maria Vittoria Severino) che hanno avuto la possibilità di saggiare da vicino gli Assoluti e hanno anche portato a casa un prezioso attestato di partecipazione.