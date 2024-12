Raid vandalico fra campetti e scuola

Ancora vandali in azione a Bernareggio, questa vota fra i campetti e la scuola di via Oberdan.

I teppisti hanno divelto la recinzione che delimita gli spazi dedicati al calcio e al basket, ma non sono riusciti a entrare nella palestra nonostante il tentativo di forzare la porta.

Hanno insistito come mostrano i segni di effrazione, ma alla fine hanno dovuto desistere. Prima di questi episodi l’amministrazione comunale aveva lanciato un appello ai giovani, chiedendo "responsabilità e rispetto delle strutture pubbliche appena riqualificate". Per tutta risposta, è arrivato il nuovo raid. Al sindaco Gianluca Piazza non è rimasto che sporgere denuncia. Si chiude un anno costellato da incursioni di questo tipo nel borgo alle porte di Monza. "Il conto grava sulla collettività", ricorda il Comune, al lavoro per ripristinare le strutture danneggiate.

Bar.Cal.