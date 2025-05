Ragazzi, legalità e crimine. In 5 mesi 11 minori nei guai

Ci sono il bullismo e il cyber-bullismo, ci sono i pericoli del web. Ci sono tanti bravi ragazzi e qualche mela marcia. La mattinata di ieri è stata occasione per gli agenti della Questura di polizia di Monza di fare opera di educazione a partire dagli studenti, ma è stata anche l’occasione. Per il Questore Salvatore Barilaro, di fare il punto della situazione. E ricordare anche ai ragazzi incontrati ieri l’attività repressiva svolta negli ultimi mesi dalla Questura. Nei confronti di minorenni, infatti, la Divisione Anticrimine nei primi 5 mesi del 2025 ha emesso 11 misure di prevenzione, tra cui 8 avvisi orali, di cui uno aggravato con proposta al Tribunale per i minorenni del divieto di utilizzo di piattaforme o servizi informatici e 3 Daspo Willy per episodi di microcriminalità in localbblici o di intrattenimento. Ma si era partiti con le premiazioni al teatro Binario 7 delle scuole vincitrici dell’8ª Edizione del Concorso “PretenDiamo Legalità“.

Il progetto, svolto in collaborazione tra polizia e Ministero dell’Istruzione, era destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e prevedeva incontri degli alunni con il personale specializzato della polizia per stimolare la riflessione sull’importanza della legalità. Gli alunni hanno elaborato poi dei lavori che costituiscono il risultato delle riflessioni sulla legalità. Fra i più piccoli, hanno vinto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, Plesso Robbiano, dell’I.C. ‘Don Rinaldo Beretta’ di Giussano, con un video in cui, attraverso la rappresentazione grafica di tutte le componenti del fiore, i ragazzi, partendo dalla Costituzione, hanno saputo mettere in risalto l’importanza del rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente. Fra le scuole secondarie, gli alunni della 3° D della ‘W. Bonatti’ e dell’I.C. ‘Via Correggio’ di Monza hanno dato vita a un fumetto: tema la cittadinanza digitale e la sicurezza on line, le minacce informatiche e i pericoli del web. Fra i “grandi“, un gruppo di alunne delle classi 3ªB e 3ªA del Liceo Linguistico del Collegio Bianconi ha creato uno spot sul bullismo. Un video di grande impatto emotivo, che esorta chiunque sia vittima di bullismo a chiedere. Ai vincitori la possibilità di conoscere il funzionamento dell’app della Polizia di Stato, chiamata YOUPOL.

Utilizzabile su smartphone, tablet e computer, dal 2017 copnsente, per prevenire e contrastare bullismo, spaccio e “violenze domestiche”, di inviare segnalazioni anonime. Un servizio attivaato più volte anche a Monza, specie nel campo della droga.