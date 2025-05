Ragazzi e famiglie a scuola di futuro. Arriva l’Aperitivo Dis-Orientato: "Un luogo sicuro dove crescere"

Incontro con famiglie e pre-adolescenti alle prese con la scelta della scuola superiore. Primo mattone del futuro, un momento sempre più decisivo, obiettivo "creare uno spazio aperto di dialogo e scambio di riflessioni".

Concorezzo organizza l’Aperitivo Dis-orientato, un’iniziativa del Tavolo di lavoro sulla Condizione Giovanile, all’opera in città dal 2023 e si terrà stasera a ConcoSpace in Villa Zoja, alle 18.30.

"Un luogo che ormai da due anni è una vera e propria casa per i giovani del nostro territorio - dice Laura Della Bosca, vicesindaco con delega ai Servizi sociali e alle Pari opportunità -. Un posto sicuro, accogliente e stimolante dove costruire relazioni, trovare ascolto e chance di crescita. L’Aperitivo è un’occasione preziosa per coinvolgere anche i genitori, offre strumenti e momenti di confronto su tematiche educative oggi sempre più complesse. Un modo nuovo per vivere ConcoSpace come spazio generativo, capace di attivare reti, pensieri e alleanze". L’obiettivo? "Esplorare insieme il ruolo pedagogico di mamme e papà e il grado di autonomia dei figli di fronte alle prime grandi decisioni".

L’evento nasce come momento di confronto sul tema delle scelte, a partire da quella, spesso delicata, della scuola.

"La proposta di incontro si rivolge in particolare ai genitori di studenti di prima e seconda media", la conduzione della serata sarà curata dagli educatori dell’Associazione Sulè Onlus, che gestisce ConcoSpace.

L’iniziativa è il tassello di un puzzle più grande, si inserisce, infatti, nella programmazione delle attività del Tavolo nato all’interno del Piano Locale Giovani promosso da Offerta Sociale – che riunisce con cadenza trimestrale le principali realtà educative e sociali attive sul territorio: scuole, associazioni sportive e culturali, centri di formazione, servizi sociali.

Tra i temi affrontati: relazioni affettive e amicali tossiche, orientamento scolastico e riorientamento, dispersione scolastica, seconde generazioni, uso di sostanze, bullismo e cyberbullismo.

La partecipazione è gratuita con happy-hour al termine dell’incontro. È richiesta la prenotazione tramite QR code presente nella locandina dell’evento, attraverso cui è anche possibile inviare in anticipo domande o spunti di riflessione.