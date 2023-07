Raccolta dei rifiuti a Monza: orari adeguati alla movida

Da domani cambiano gli orari di esposizione e raccolta dei rifiuti nelle vie della movida: via Bergamo, De Gradi, Pesa del lino, Talamoni, Spalto Maddalena e nelle piazze Santa Margherita e San Paolo.

La scelta è stata effettuata anche consultando commercianti e residenti della zona e consentirà di eliminare i passaggi serali dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti e assicurare la sicurezza della viabilità nelle strade più frequentate dal pubblico per la passeggiata serale. Rispetto ad oggi, l’esposizione dei rifiuti avverrà in una sola fascia oraria (anziché due) per categoria di utenza: la mattina per le utenze domestiche, per i negozi no food, ma anche di generi alimentari e per i locali pubblici food chiusi la sera; notturna (alla chiusura delle attività) per i locali pubblici food aperti la sera. La soluzione è stata adottata per evitare che durante le ore di passeggio e movida vi siano rifiuti in strada e mezzi adibiti alla raccolta in circolazione, quando i locali pubblici sono aperti. La raccolta dei rifiuti verrà effettuata solo la mattina e conclusa entro le 11. Si è giunti alla nuova soluzione grazie a un tavolo di lavoro e a un costante monitoraggio svolto dai tecnici rispetto a quanto in vigore finora, cui si sommano le richieste delle categorie e le segnalazioni dei cittadini riguardanti i disagi dovuti al passaggio dei mezzi nelle prime ore notturne. Dopo l’estate, valutata l’efficacia della soluzione introdotta nelle vie della vita notturna cittadina, si valuterà l’opportunità di modificare gli orari nell’intero centro storico, una zona che pur non vedendo lo stesso afflusso di via Bergamo e dintorni, ne condivide i problemi e le esigenze.

Nel dettaglio, per le utenze domestiche i rifiuti andranno esposti dalle 5 alle 8 da lunedì a sabato e raccolta dalle 6 alle 10.30 (vetro 8 - 10.30). Negozi e locali pubblici food chiusi la sera, esposizione dei rifiuti dalle 6, alle 10, da lunedì a sabato e ritiro dalle 10 alle 11 (vetro 8- 10.30). Per i locali pubblici food aperti la sera, esposizione alla chiusura serale del locale (entro le 6 di mattina) dalla domenica al venerdì e raccolta dalle 6 alle 10.30 (il vetro 8 - 10.30 dal lunedì al sabato, la domenica su richiesta). Per i locali pubblici food aperti la sera, c’è la possibilità di richiedere il ritiro dei rifiuti anche la domenica mattina, chiamando il numero verde 800 77 49 99 o attraverso il portale Monzapulita. Il servizio di ritiro dei rifiuti tessili-sanitari (pannolini e pannoloni) verrà svolto, sempre dal lunedì al sabato, ma con i nuovi orari.

C.B.