Quel progetto fatto al tavolo di una trattoria

Leader per caso. "Il merito – ha raccontato Roberto Zanchettin, uno degli attuali titolari dell’omonima azienda – è stato dell’architetto Angelo Finardi che, nel 1974, ha iniziato a collaborare con noi". L’aneddoto è davvero curioso. Proprio in quell’anno Finardi era in Sicilia per l’arredamento di un negozio di abbigliamento. Andando a mangiare in una trattoria, non ha potuto fare a meno di cogliere la disperazione di un farmacista che doveva rinnovare la sua attività. A quel punto è intervenuto tranquillizzandolo, dicendo che essendo architetto avrebbe potuto aiutarlo. "Il farmacista – ha raccontato divertito Zanchettin – in tutta risposta ha detto che voleva il progetto per il giorno successivo. Non conosceva Finardi: una notte di lavoro in albergo, disegnando su carta lucida, poi la telefonata in azienda a mio papà per fare un preventivo. Di fatto l’indomani è entrato in farmacia, lasciando tutti di stucco, presentando la soluzione a tutti i problemi".

Il lavoro, naturalmente, è stato affidato all’azienda brianzola. Non solo: il farmacista, talmente colpito dall’abilità e dalla serietà dimostrata, grazie al passaparola ha messo in contatto numerosi colleghi con l’azienda brianzola. Il dado era tratto: per la Zanchettin un settore nuovo da esplorare. A distanza di cinquant’anni da quell’episodio, il passaparola non si è arrestato. L’azienda sevesina lavora in tutta la penisola dando nuova vita alle farmacie e rendendole sempre più funzionali. È cresciuta con loro, le ha aiutare a crescere. Addetti ai lavori raccontano che la Zanchettin non ha clienti: il rapporto con i farmacisti è quello da "vecchi amici".

G.Gal.