Quattro casette dove coltivare la lettura dei libri

Quattro casette per alimentare la passione per la lettura in paese. Si tratta di quattro bacheche da cui si potranno prendere libri da portarsi a casa, godersi e poi riportare perché altri facciano altrettanto, o in cui lasciare nuovi volumi perché circolino sul territorio.

È l’iniziativa “Bookcrossing a Sovico“ lanciata da Comune, Pro Loco e biblioteca in occasione della Giornata mondiale del libro: le quattro casette sono state posizionate in altrettanti punti del paese, ossia in Galleria Frette, in Cascina Greppi, al centro sportivo e in Cascina Canzi. F.L.