Paga per la bancarella alla fiera, ma è una truffa

Paga profumatamente per collocare una bancarella all’esterno del suo negozio in piazza durante la Fiera. Ma l’interlocutrice è una truffatrice, e i documenti sono falsi. L’esercente beffata ha presentato denuncia alla Polizia locale, e il cerchio si è chiuso. Ai danni della responsabile della truffa, presto identificata, è stata spiccata una denuncia doppia: per il raggiro e per falso. Durante il negoziato con la malcapitata commerciante, la donna aveva infatti addirittura esibito documenti e attestazioni su carta intestata del Comune di Melzo. Ora il comandante della Polizia Locale Ugo Folchini lancia l’appello: "Potrebbe essere capitato ad altri: qualora così fosse, venite a denunciare". Il fatto risale alle settimane precedenti la tradizionale, e affollata, Fiera delle Palme, quando una sconosciuta, poi identificata come una trentenne residente in un comune della zona e con precedenti specifici, ha contattato la commerciante, da poco operativa con il suo negozio sulla piazza di Melzo. La possibilità prospettata, quella di esporre, su una bancarella fuori dal negozio e in ottima "postazione", la propria merce durante la fiera. Il prezzo? 420 euro, con anticipo di 100. L’esercente ha versato, prima l’acconto, poi il resto. La sconosciuta emissaria, intanto, produceva documenti falsi e millantava conoscenze con i funzionari comunali incaricati. Il castello di carte è crollato all’inizio della sagra, quando l’esercente ha scoperto, con sgomento, di non poter collocare il banco causa mancanza di documentazione e permessi. A questo punto prima ha cercato di recuperare il denaro, poi ha presentato querela al comando di Polizia locale. Le indagini hanno portato in pochi giorni all’identificazione, le denunce sono state presentate alla Procura della Repubblica.

Monica Autunno