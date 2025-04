Pusher di coca e hashish inseguito e catturato dopo essersi schiantato

Finisce contro un muretto con l’auto dopo un inseguimento, arrestato per droga e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno arrestato un 28enne marocchino residente a Cesena. Durante un posto di controllo notturno a Lazzate, i militari hanno notato la vettura che ha improvvisamente invertito la marcia dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso a Lentate. Due uomini sono scappati a piedi, ma il 28enne è stato raggiunto in un condominio: aveva 1.300 euro in contanti. Nel veicolo, noleggiato, c’erano 41 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish, un passamontagna e 4 telefonini. Al processo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia. S.T.