Pulizie di Primavera Al lavoro un esercito di 4mila volontari in oltre 100 cantieri

di Cristina Bertolini

Dopo tre anni di arresto forzato, torna sabato 15, dalle 9 alle 13, l’8° edizione di “Pulizie di Primavera”, la giornata di impegno civico che unisce migliaia di volontari che si prendono cura di Monza. Coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici. Mentre prima gli eventi erano proposti dai cittadini e portati all’approvazione dell’Amministrazione, quest’anno è il contrario. Il pool di uffici coinvolti (Gestione del verde, Ambiente ecologia e Economato) ha proposto 40 i cantieri, a cui i cittadini si iscrivono. Le scuole continuano invece a lanciare le loro proposte per ben 70 cantieri (nel 2019 erano 60, per 3.576 partecipanti) che portano a un totale di 110 opere previste. Al lavoro oltre 4.000 cittadini, grandi e piccoli. Aderiscono 10 asili nido (2 privati e 8 comunali); 14 scuole dell’infanzia di cui la comunale Pianeta Azzurro, 7 paritarie e 6 statali; 21 scuole primarie; 9 scuole medie; 10 scuole superiori; 5 centri di Animazione Socio educativa e il centro di formazione professionale Paolo Borsa. Numerosi i dipendenti comunali impegnati, assieme ai volontari, alle guardie ecologiche e ai giovani del servizio civile e ai sottoscrittori dei “Patti di collaborazione” cittadini. I 10 cantieri sono dislocati equamente nei quartieri: pulizie delle piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini; dell’area verde della Boscherona dei giardini della stazione, quelli del Nei, di via Manara, di via Visconti, di via Luca della Robbia, di via Campini e i Boschetti reali. I volontari si occuperanno anche della creazione di Oasi Ambientali a Cederna, a San Rocco, a Triante, a San Biagio e in altri quartieri, mettendo a dimora alberi e arbusti a tutela della biodiversità, costruendo casette delle api. Anche i centri civici saranno interessati dai lavori, oltre ad aiuole e ad altri spazi aperti. La mappa completa dei cantieri è online sul sito del Comune. Fra i cantieri nelle scuole, 59 sono di piantumazione, per la messa a dimora di oltre 3.000 piante; 55 tinteggiature, 48 smaltimenti di rifiuti e 10 di realizzazione di murales eo graffiti. È ancora possibile iscriversi per partecipare a Pulizie di Primavera 2023: basta scegliere online uno dei cantieri pubblicati e comunicare la propria disponibilità attraverso il modulo compilabile direttamente on line sul sito www.comune.monza.ititin_cittaPulizie-di-Primavera. L’Amministrazione comunale fornirà il kit necessario. Ci si può iscrivere anche il giorno stesso. Al termine dell’intervento sarà posizionata sul luogo ripulito una fotografia del gruppo che ha lavorato, con l’invito a rispettare e mantenerlo in ordine il luogo. Quattro gli sponsor ufficiali McDonald’s di Monza; Assicurazioni Generali; Tempocasa; Milesi Srl. "Rendere più bella la città in cui viviamo è una scelta di ciascuno di noi - spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli - l’autocoinvolgimento genera il risultato: si distrugge ciò che so sente ostile, si protegge ciò che si sente proprio. L’atto costruttivo resta nelle persone come autoapprendimento e autoeducazione".

È previsto anche un contest fotografico sui social network: #PuliziediPrimavera23. Gli scatti più significativi saranno pubblicati nella gallery online sul sito del Comune.