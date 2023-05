Pronti a partire in tredici Studenti senza frontiere

Sono tredici gli studenti di Monza e Brianza che andranno a scuola all’estero con Intercultura. Nei giorni scorsi al centro civico San Rocco i volontari del centro locale di Monza hanno tenuto, alla presenza dell’assessora alla Cultura Arianna Bettin e della vicepresidente del consiglio di amministrazione di Intercultura Nicole Beretta, la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del concorso che il prossimo anno partiranno per il loro anno all’estero.

Intercultura è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955, gestita e amministrata da oltre 5.500 collaboratori. Organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale inviando ogni anno oltre 2.000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero e accogliendo nel nostro Paese centinaia di giovani di ogni nazione. Partiranno per il programma annuale Matteo Dell’Orto (Canada), Giovanni Mariani (Lettonia), Sofia Melacca (Francia), Anna Molteni (Costarica), Isacco Monzani (Argentina), Giorgia Paganoni (Panama), Simone Pella (Stati Uniti), Alessia Rudello (Australia); per il semestrale Leonardo Serio (Sudafrica) e per il programma estivo Daniele Boracco (Canada), Matteo Cincimino (Argentina), Giulia Marzorati (Irlanda) e Andrea Tonelli (Canada).

Questi ragazzi stanno seguendo il percorso di formazione organizzato dai volontari di Intercultura per prepararsi a lasciare casa e a vivere per un lungo periodo in un contesto culturale anche molto differente dal loro. Per molti di loro questo percorso è stato possibile grazie all’ampio programma di sostegno economico che Intercultura mette a disposizione per studenti meritevoli, borse di studio istituite grazie al contributo di Pirelli, Gruppo Unipol, Telecom e Edison.

A.R.