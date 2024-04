Progetto “Alcova“, 90mila visitatori nelle dimore del design

A pochi giorni dalla conclusione di Alcova è tempo di bilanci. La settima edizione della piattaforma internazionale per il design contemporaneo nel Fuori Salone della Design Week, è stata ambientata per la prima volta in Villa Bagatti Valsecchi e in Villa Borsani, sposando due inediti luoghi di rilevanza culturale e architettonica a Varedo, terra del mobile per eccellenza. Dal 15 al 21 aprile Alcova 2024 ha messo in contatto la comunità internazionale del design con il pubblico, accogliendo oltre 90mila persone e dimostrando ancora una volta il potere culturale del design e la sua capacità di far rivivere la memoria e l’identità di un luogo. Alcova 2024 è resa possibile dalla collaborazione con i custodi di questi due siti. Villa Borsani appartiene alla famiglia Borsani e ospita Abv (Arredamenti Borsani Varedo) e il ricchissimo Archivio Osvaldo Borsani. È Fondazione La Versiera 1718, invece, a gestire e valorizzare Villa Bagatti Valsecchi. "Sono due ville bellissime, architetture di diversa natura ma entrambe magiche" ha spiegato Valentina Ciuffi, fondatrice di Alcova. Nei due contesti sono stati ospitati i progetti di oltre 70 designer. "Per la settima volta - spiegano gli organizzatori - una zona magica della scena brianzola ha aperto le sue porte al pubblico. Alcova ha ricreato un microcosmo quasi surreale; un contesto storicamente rilevante in cui ritrovarsi per immaginare il futuro del design attraverso installazioni e performance". Non solo le due ville, ma anche gli showroom. Ottimo anche il bilancio del commercio locale, con vetrine preparate per l’occasione e banchine del treno sempre affollate. Tra le tante personalità in visita anche Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al-Thani, sorella dell’emiro regnante del Qatar. "Il messaggio di Alcova è sempre lo stesso: il design è una disciplina fondamentale per il presente e il futuro", ha concluso Joseph Grima, l’altro fondatore di Alcova.

Veronica Todaro