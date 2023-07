Precipita da 10 metri Operaio vivo per miracolo

di Sonia Ronconi

È precipitato dal cestello di una piattaforma mobile. Un volo di una decina di metri mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione all’interno del centro commerciale Carrefour di Limbiate. Paura per un operaio di 48 anni, portato in codice giallo all’ospedale di Desio. L’incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, orario in cui vengono eseguiti gli interventi tecnici nel supermercato e all’interno della galleria commerciale, approfittando della chiusura al pubblico.

L’infortunio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’operaio si trovava con altri colleghi al Carrefour di via Isonzo. Era su una piattaforma mobile per alcuni lavori “aerei“, a una altezza di circa 10 metri. All’improvviso i colleghi lo hanno visto precipitare nel vuoto e immediatamente hanno chiamato i soccorsi. Le condizioni sono sembrate in un primo momento gravi, tanto che l’ambulanza è stata attivata in codice rosso. Al centro commerciale oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno sono arrivati anche l’automedica dall’ospedale milanese di Niguarda, i vigili del fuoco del distaccamento di Desio oltre ai carabinieri e ai tecnici dell’Agenzia di tutela della salute. I soccorritori hanno subito stabilizzato l’operaio e hanno potuto verificare che, nonostante l’altezza da cui era caduto, le sue condizioni erano meno preoccupanti di quanto temuto. Ottenuto il via libera dalla centrale operativa, l’ambulanza ha accompagnato l’operaio in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Sul luongo dell’incidente, nella galleria del centro commerciale, sono invece rimasti i caraieri della Compagnia di Desio e i tecnici dell’Ats Brianza per raccogliere le testimonianze dei colleghi di lavoro del 48enne e anche per i rilievi. È necessario ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e anche verificare che l’intervento di manutenzione fosse realizzato nel rispetto di tutta la normativa legata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per accertare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se l’operaio fosse correttamente imbracato durante l’intervento in quota. Dal fronte ospedaliero, intanto, le condizioni dell’operaio sono confortanti: ha diverse ferite, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.