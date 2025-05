Portati via dalla casa famiglia e poi morti, s’indaga

Due anziani della casa famiglia Villa Gioia portati via dai parenti dopo alcuni mesi perché trovati dimagriti, disidratati, con piaghe da decubito: condizioni che poi li avrebbero portati alla morte. Le denunce sono state presentate dai familiari di un uomo di 83 anni di Meda e di un 87enne di Vimercate e la Procura ha aperto un’indagine sulla casa di cura di via Cattaneo a Monza. Nel periodo di Pasqua i carabinieri del Nas hanno eseguito un sopralluogo. Quando Villa Gioia ha aperto nell’ottobre scorso ospitava 12 anziani. A dicembre è morto a 83 anni Paolo Tucci, ex presidente dell’Associazione combattenti e reduci di Meda. Era entrato con le sue gambe, nonostante la rottura di un femore. "Nemmeno due mesi dopo - dicono i familiari - era dimagrito e con piaghe gravissime". I parenti dell’83enne si sono rivolti all’avvocata Marta Cerliani. Risale invece a febbraio la denuncia presentata dai familiari del vimercatese Giuseppe Castronovo, morto a marzo a 87 anni. Trovato disidratato, sarebbero poi emersi una polmonite e un’infezione.

S.T.