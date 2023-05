Polizia locale: il comandante è Cosimo Tafuro

Il nuovo comandante della polizia locale di Desio sarà Cosimo Tafuro e prenderà servizio da giovedì 1 giugno. Tafuro è stato ufficiale a Vercelli, poi comandante a Siena e Porto Cesareo, ha quindi una importante esperienza in Comuni diversi e di rilievo. Prima di iniziare con la polizia locale, è stato nell’esercito: l’ultimo grado rivestito è stato quello di maggiore). Nel suo curriculum anche la partecipazione alla missione in Afghanistan. È riuscito a vincere la concorrenza di altri 33 partecipanti al bando emesso dal Comune, per trovare l’erede di Giovanni Dongiovanni, che dopo una breve parentesi in via Partigiani d’Italia, è passato alla vicina Seregno. "Oltre al comandante al 1° giugno arrivano due agenti nuovi e uno è arrivato un paio di settimane fa", commenta l’assessore alla sicurezza Andrea Villa. Dopo il lavoro dell’ormai ex comandante Dongiovanni, il Comune si era messo alla ricerca di un nuovo “pilota“. Non senza polemiche, visto che il centrosinistra aveva fortemente caldeggiato una soluzione interna, con la promozione di uno degli ufficiali già in servizio, mentre l’Amministrazione ha optato per un nuovo ingresso esterno. Ma non solo: grazie a un contributo regionale saranno eseguiti dei lavori di ristrutturazione alla caserma di via Partigiani d’Italia, che necessita di una serie di interventi utili a mettere gli agenti nella condizione di organizzare in modo più efficace il lavoro di ufficio. Serviranno anche a risolvere una serie di criticità che presenta l’immobile, la cui manutenzione negli anni è stata gravemente insufficiente. Ale.Cri.