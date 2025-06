Polizia e Conad. Siglato patto anti violenza

Un protocollo d’intesa contro la violenza di genere. È stato sottoscritto tra polizia di Stato e Fondazione Conad ETS per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. Il protocollo, sottoscritto dal Direttore centrale anticrimine prefetto Alessandro Giuliano e per Fondazione Conad ETS dal segretario generale e direttrice Maria Cristina Alfieri, dà avvio al “ProgettoRispetto – insieme contro la violenza di genere”, iniziativa rivolta in particolare ai più giovani, che punta a sensibilizzare le nuove generazioni e a fornire strumenti concreti a insegnanti e famiglie per affrontare temi come parità di genere, consenso, discriminazioni e riconoscimento delle diversità.

La violenza di genere, infatti, non è solo un fatto privato: è una delle più gravi e difuse violazioni dei diritti umani.

Attraverso il portale www.progettorispetto.it, verranno messi a disposizione materiali didattici gratuiti, documentari, testimonianze e incontri formativi per studenti, docenti e famiglie delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sono inoltre previsti workshop interattivi, campagne sui social e il coinvolgimento di esperti per attività formative anche a livello locale. Il protocollo prevede anche azioni concrete di sostegno alle vittime, comprese attività di reinserimento nel mondo del lavoro, e un approfondimento sugli strumenti di prevenzione e tutela già in essere, come le misure del Questore e i dispositivi di pronto intervento attivati dalla polizia.

Da.Cr.