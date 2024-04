PizzAut vola all'Onu, il fondatore Acampora: "Il nostro lavoro speciale protagonista a New York"

Monza, 16 aprile 2024 - Una lezione sull'autismo a New York e poi ai forni a cucinare la pizza per il segretario dell'Onu Antonio Guterres. Un'altra importante trasferta all'estero per PizzAut, dopo quella all'Unione Europea, a Bruxelles. La brigata di Nico Acampora sarà alle Nazioni Unite il 12 giugno, Giornata mondiale per i diritti delle persone disabili.

“Per questa straordinaria opportunità dobbiamo ringraziare il ministro Alessandra Locatelli che ha sempre creduto in noi e nell'emancipazione delle persone speciali attraverso il lavoro”, dice Nico Acampora, fondatore dei locali interamente gestiti da giovani autistici a Monza e a Cassina.