PizzAut conquista tutti: da Bruxelles al posto d’onore nella guida di TheFork

Monza, 27 gennaio 2024 – All’inizio dell’avventura quando erano già famosi, ma non come adesso, sfornarono pizze per i senatori a Roma, poi a Monza è arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche per lui hanno creato una ricetta speciale: l’Articolo 1, tricolore per sottolineare la missione dell’impresa e il suo legame con la Costituzione.

Adesso PizzAut porta "lavoro, inclusione, dignità", rigorosamente in inglese, al Parlamento europeo. E a gustarsi l’altra specialità nata per l’occasione, EuropAut, "all’insegna dell’italianità" e a testimoniare di aver recepito il messaggio, è la presidente Roberta Metsola in persona. Si è seduta fra i 200 commensali, parlamentari e funzionari dell’Unione, per i quali la brigata di Nico Acampora ha cucinato. Si chiude così il cerchio aperto da David Sassoli quattro anni fa, era lui ad avere immaginato la trasferta per il marchio più amato d’Italia. Così la battaglia per i diritti ha varcato i confini nazionali. E mentre a New York e in Cina imprenditori sono interessati a replicare la formula, il papà delle pizzerie di Monza e Cassina si gode un altro traguardo: il ristorante di Monza è al secondo posto in Italia nella classifica di gradimento realizzata da TheFork, la nota app per scoprire e prenotare ristoranti online.

Ulteriore spinta all’impegno di Acampora per chiedere "un cambio di passo per i 6 milioni di autistici che abitano nell’Ue". "Abbiamo dimostrato a tutti che i nostri figli non sono un peso, ma una risorsa", dice soddisfatto. Un’altra esperienza destinata a trasformarsi in un nuovo traguardo per i locali che danno lavoro "a chi non avrebbe mai sperato di averne uno" e presto la famiglia si allargherà. Altri 10 giovani sono in formazione e si aggiungeranno ai 35 già in servizio tra assunzioni a tempo indeterminato e tirocini retribuiti. Idea e risultati che sono valsi ad Acampora la nomina a Cavaliere della Repubblica e la cittadinanza onoraria europea: riconoscimenti che hanno costellato l’anno indimenticabile del gruppo, il 2023, finito con la citazione a reti unificate del presidente Sergio Mattarella del progetto che dopo aver conquistato il Paese è pronto a crescere ancora. Il prossimo passo sarà il PizzAutoBus: 107 mezzi, uno per ogni provincia italiana, con a bordo 5 pizzaioli formati da associazioni locali che si occupano di autismo e ai quali i truck-food saranno consegnati in comodati d’uso: "In questo modo avremo altri 500 contratti", spiega Acampora che cerca sponsor per realizzare il nuovo sogno.