Un numero da Roma, la voce del Quirinale: la telefonata di Mattarella a PizzAut

Una chiamata che trasforma un giorno già speciale in qualcosa di indimenticabile. Così la racconta, ancora emozionato, Nico Acampora, fondatore di PizzAut, in un post sulla pagina Facebook della celebre pizzeria inclusiva monzese.

Lui e i suoi ragazzi si trovavano nel paddock dell’Autodromo di Monza, impegnati nelle prove del Gran Premio di Formula 1, quando all’improvviso è squillato il telefono. Sul display, il prefisso romano: 06. “Quando rispondo dall'altra parte mi dicono: “È il Quirinale, rimanga in linea il presidente della Repubblica vuole parlarle con lei” – racconta Acampora –. All'inizio sono rimasto stupito, forse incredulo, ma poi la voce inconfondibile di Sergio Mattarella mi chiede: “Come sta Acampora?”».

Nico Acampora (al centro) con i ragazzi di PizzAut

Un legame speciale lega il Capo dello Stato e PizzAut, dalla visita del 2 aprile 2023 in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Da allora l’affetto reciproco non si è mai spento.

“Mattarella mi chiede soprattutto come stanno i ragazzi di PizzAut, mi dice di abbracciarli tutti da parte sua e mi chiede di stare vicino a loro, e alle famiglie soprattutto nei momenti delle piccole e grandi difficoltà – rivela il fondatore di PizzAut –. Racconto al presidente che oggi alcuni ragazzi autistici lavorano nei paddock del Gran Premio di Monza e altri invece sono impegnati al ristorante PizzAut. Lui sorride e sembra già sapere quello che racconto”. Un sorriso che diventa specchio di un’emozione condivisa. “Sorrido anche io, imbarazzato, per l'emozione dico davvero poche parole – prosegue Acampora –. Sempre balbettando mi permetto di dire “Presidente lei è davvero un uomo straordinario, questa sera radunerò tutti i ragazzi per portare la bellezza e la forza del suo saluto”». Il racconto si chiude con una promessa e una carezza a distanza: «Il Presidente chiude questa telefonata personale con uno “Speriamo di vederla presto Acampora e ancora i miei saluti ai ragazzi”».