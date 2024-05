PizzAut, dopo i locali arriva PizzAutoBus. Acampora: “Il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione”

Monza, 1 maggio 2024 – “Se devo dare una risposta a Vannacci gli consiglio di candidarsi in Europa con lo slogan 'lo Stato sostenga la formazione degli insegnanti di sostegno’, altro che classi differenziali, totalmente inutili”. Nico Acampora, fondatore del progetto di inclusione PizzAut, che offre lavoro a ragazzi autistici, ha voluto replicare alle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, che di recente ha proposto classi a parte per i disabili.

“Intanto lo inviterei a mangiare qui per vedere che miracoli può fare l'inclusività per tutti, compresi le persone cosiddette normali - ha aggiunto dalla pizzeria di Monza, secondo locale di PizzAut - E se proprio si vuole impegnare per la scuola, chieda allo Stato di pagare la specializzazione per gli insegnanti di sostegno, che la devono sostenere da soli spendendo circa 4000 euro, mentre in tutte le aziende serie la formazione del personale è a carico del datore di lavoro”.

Il fondatore di PizzAut ha voluto celebrare il Primo Maggio annunciando due nuove assunzioni nella pizzeria di Monza gestita da ragazze e ragazzi affetti da autismo, e inaugurata lo scorso anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Inoltre è stato presentato il nuovo obiettivo, PizzAutoBus, cioè una flotta di food truck targati PizzAut che gireranno per l'Italia per moltiplicare le occasioni di inclusione. Presenti i rappresentanti di tutte le aziende che sostengono il progetto curato e donato da Pwc Italia.

ll Food truck verrà dato in gestione a realtà del no-profit che si occupano di autismo in ciascun territorio, “così da creare occupazione ‘aut’ da Nord a Sud del Paese. Ogni mezzo potrà impiegare cinque ragazzi - ha spiegato Acampora -. Stiamo organizzando corsi mirati proprio per formare una cinquantina di giovani che gestiranno i bus”.

La filosofia è la stessa dei locali: “Il lavoro è un veicolo fondamentale di inclusione, è nato tutto con questo presupposto e con l’obiettivo di trasformare chef e camerieri in contribuenti. PizzAut è un amplificatore della nostra idea di futuro, le aziende sono il luogo in cui il risultato diventa realtà”. Reddito e dignità sono sempre stati al centro dell’impresa.

Acampora ha concluso annunciando che i truck food saranno 12 entro il 2025, per coprire tutta la Lombardia. Ma l'obiettivo è arrivare in 10 anni a oltre 100 in modo da essere in giro per tutte le province italiane e dare lavoro ad almeno 500 ragazzi autistici.