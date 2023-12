Piste ciclabili da 700mila euro. La rete si amplia

Sono partiti i lavori per l’ampliamento della rete ciclabile. Un intervento in più lotti per un investimento complessivo di 700mila euro, che rientra nel maxi piano di riqualificazione dell’area dell’ex scuola di piazza Cadorna, che ha ottenuto un finanziamento di 3,7 milioni di euro del Pnrr. Il cantiere sarà suddiviso in diverse fasi. Le nuove ciclabili, che andranno in parte a connettersi con tratti esistenti, fanno parte di un intervento complessivo. L’obiettivo è principalmente quello di collegare il quartiere San Pietro con il centro e con la strada provinciale Saronno-Monza. I lavori sono iniziati nel tratto che da piazza San Pietro si estende su via San Quirico.

Poi proseguiranno su via Santa Caterina per spostarsi successivamente nella direzione di via Per Limbiate, infine coinvolgeranno via Primo Maggio, via Colombo e via Conciliazione, dove verranno realizzate delle ciclabili in sede promiscua completando il collegamento con il centro. L’opera consentirà di avere accessi più sicuri per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia di via Cinque Giornate, per la sede del Comitato di Quartiere San Pietro-Carlo Porta e per la nuova Rsa in fase di costruzione. "Sono mesi importanti per il futuro di un’intera zona del paese" dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Christian Caronno. "Con questo piano, avviato con il raffinato recupero dell’edificio storico di Regina Elena, stiamo di fatto ampliando il centro di Solaro, creando una rete interconnessa di servizi ed esercizi commerciali. L’ampliamento della mobilità dolce è un modo per aiutare i cittadini a muoversi senza l’utilizzo dell’automobile". Ga.Bass.