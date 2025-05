La giornata mondiale del gioco in biblioteca. Mercatino per scambiare e tavolo per provare

Due appuntamenti in biblioteca per celebrare la Giornata mondiale del gioco, istituita dalle Nazioni Unite per il 28 di maggio. Si comincia dalla “Festa del gioco 2025“ in programma sabato dalle 14 alle 18. Protagonisti i giochi da tavolo: la biblioteca ne ha quasi 500, implementati di recente quelli per i più piccoli, a partire dai tre anni: un’ occasione per le famiglie per venire a giocare tutti insieme. I giochi della biblioteca sono anche disponibili al prestito, uno per tessera, per sette giorni. Tra le proposte ci saranno anche gli scacchi, accessibili anche per i neofiti che potranno sperimentarli, aiutati dai volontari.

Per tutto il pomeriggio sarà riproposto, come lo scorso anno, uno “swap party ludico“, vero e proprio mercatino di scambio per i giochi da tavolo, perché scambiare è un buon modo per rinnovare la propria collezione senza sprecare. La partecipazione è libera e gratuita; ogni partecipante potrà portare al massimo tre giochi purché in ottimo stato e completi anche di regolamento, e a sua volta prenderne tre; non sono ammessi giocattoli, videogiochi, carte collezionabili, giochi elettronici, Lego e giochi di costruzioni. I giochi che rimarranno alla fine dell’evento entreranno a far parte del patrimonio della biblioteca o donati a centri di servizio.

Il secondo appuntamento è un seminario di formazione, dedicato all’uso dei giochi da tavolo nell’insegnamento della storia: “Ludic history manifesto“, divulgare la storia giocando, in programma giovedì 19 giugno, dalle 9.30 alle 13.30. Tre i docenti: Glauco Babini, Mirco Zanotti e Mirco Carrettieri, i tre autori del “Ludic history manifesto“. Info via Italia 27 – tel. 039.28.93.401 – mail: biblioteca@comune.brugherio.mb.it – pagina FB.

