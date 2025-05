Il centro diventa una pista d’atletica

Trasformare il centro storico in una pista di atletica, con l’invito alla cittadinanza a partecipare a una camminata che si svolgerà sullo stesso percorso di gara degli atleti della 54esima edizione del Trofeo Frigerio. La quarta prova di marcia su strada domenica verrà ospitata dalla Polisportiva Bovisio Masciago per le vie del centro. Partenza alle 10, con ritrovo già alle 9 in piazza Oreste Biraghi davanti al Comune. All’evento saranno presenti anche Massimo Stano, campione olimpionico sulla 20 chilometri a Tokyo, e Valentina Trapletti, oro nella staffetta ai mondiali a squadre ad Antalya. Veronica Todaro