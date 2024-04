Largo alle biciclette, altri 300 metri di pista ciclabile. La promessa di Giada Turato: "Uniremo tutta Monza"

Monza, 22 aprile 2024 – La ciclabile su via Aquileia non è solo 300 metri in più di pista. È la connessione con quella di via Montesanto, per poi congiungersi con via Borgazzi e viale Campania. E, soprattutto, un altro passo per “chiudere il cerchio“. Perché oggi "la rete ciclabile cittadina è discontinua e non sicura. Col nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile “ricuciremo“ gli itinerari già esistenti, tenendo in particolare considerazione le scuole", assicura l’assessora alla Mobilità, Giada Turato. Ieri ha tenuto a battesimo la pista di via Aquileia, nel quartiere di San Rocco, con una pedalata inclusiva organizzata dalla cooperativa Novo Millennio e Fiab MonzainBici, a cui hanno partecipato anche gli operatori e i ragazzi della Cooperativa L’archè Arcobaleno di Bologna, che in occasione del loro ventennale hanno realizzato un cicloviaggio con partenza da Bologna e arrivo a Roma. Realizzata grazie a un cofinanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un costo complessivo di circa 150mila euro, la pista di via Aquileia percorre il tratto compreso tra via Paisiello e via Borgazzi.

“È importante garantire una mobilità sostenibile e accessibile a chiunque in tutta la città", ribadisce Turato. Le ciclabili di Monza attualmente sono 18 e attraversano la città per circa 36 chilometri. Ma non sono collegate tra loro. Tanto che ancora oggi il 67% degli spostamenti avviene utilizzando l’auto privata, il 17% con i bus e solo il 16% a piedi o in bicicletta. La Giunta vuole cambiare le abitudini puntando a ridurre al 50% gli spostamenti con auto propria, aumentare al 30% gli spostamenti con il trasporto pubblico locale e al 20% quelli a piedi o in bici, ottenendo dunque un +15-19% di spostamenti attraverso la mobilità sostenibile. E sul fronte ciclabili, ne sarà realizzata una su viale Sicilia, che permetterà di allacciarsi a Brugherio, mentre sono in fase di studio e progettazione quella di connessione tra viale Libertà e Concorezzo - passando per Esselunga -, quella che tra Polo istituzionale di via Grigna e stazione di Lissone, e quella di via Buonarroti, che arriverebbe a Brugherio.