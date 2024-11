Monza, piove dal soffitto del Mosè Bianchi: evacuato per precauzione il terzo piano

Monza, 18 novembre 2024 – Trambusto e preoccupazione questa mattina all'istituto Mosè Bianchi di Monza. Appena dopo l'orario di ingresso, studenti e bidelle si sono accorti che piovigginava dal soffitto del terzo piano. "Per precauzione - racconta la dirigente scolastica Annalisa Silvestri - abbiamo subito fatto evacuare i ragazzi e chiamato i tecnici della Provincia".

I ragazzi hanno avvisato le famiglie piuttosto concitati, dicendo che pioveva acqua e intonaco e subito si è diffusa la preoccupazione nelle chat dei genitori. I tecnici della Provincia sono arrivati tempestivamente. Effettuato i rilievi e verificato che non si trattava di nulla di pericoloso, hanno autorizzato la dirigente a rimandare in classe i ragazzi.

Come spiega Fabrizio Batacchi, direttore del settore patrimonio, edilizia scolastica e Pnrr, il riscaldamento è collegato a dei vasi di espansione che scaricano, per errore, sul tetto e da lì l'acqua si infiltra nei locali. Il vaso di espansione era pieno e il pluviale intasato, pur essendo l'impianto del riscaldamento appena stato sostituito. Hanno subito ripristinato il guasto, riservandosi di analizzare le cause con l'impresa che ha eseguito i lavori. In questi giorni i ragazzi sono impegnati nelle elezioni dei rappresentanti che chiederanno alla scuola maggiore sicurezza.