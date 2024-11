Gabinetti otturati e i rubinetti lasciati aperti: allagata la scuola media di Villasanta

Villasanta (Monza e Brianza), 7 novembre 2024 – Vandali scatenati alla scuola Fermi: due gabinetti con gli scarichi otturati da carta pressata, e i rubinetti lasciati aperti. Si tratta, probabilmente, di un atto vandalico ma al momento ci sono le indagini in corso per capire le cause dell’allagamento alla scuola media del paese.

Questa mattina, giovedì 7 novembre, all’apertura della scuola il piano S1 era allagato. C’erano almeno 10 centimetri di acqua. Sono finiti a mollo la palestra, gli spogliatoi, il locale infermeria, il magazzino e l’archivio. Sono stati immediatamente allertati gli uffici comunali. Da Palazzo i tecnici hanno effettuato un sopralluogo scoprendo che all’origine dell’allagamento c’erano appunto i wc otturati e i rubinetti lasciati aperti.

Oltre quattro ore di lavoro per riportare la pulizia negli spazi finiti allagati. Intanto sono in corso le verifiche del caso per capire che cosa sia successo esattamente e risalire ad eventuali responsabili dell’accaduto.