Pillole di scienza con lo youtuber

Ci sarà Adrian Fartade (nella foto) venerdì sera a Cesano Maderno per aprire l’edizione 2024 della rassegna “Pillole di scienza“ promossa dal Comune di Cesano Maderno. Youtuber, attore e divulgatore scientifico, Fartade è nato in Romania ma è in Italia dall’età di 15 anni, laureato in Storia e in Filosofia all’Università di Siena, ha studiato recitazione alla Nuova Accademia di Teatro d’Arte. Nel 2009 ha creato la piattaforma web Link2universe oltre al canale YouTube Link4Universe, dove si occupa delle più recenti scoperte in campo astronomico e dello sviluppo del settore astronautico. Già ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche da giugno 2022 è ospite su Rai 2 del programma “Drusilla e l’almanacco del giorno dopo“ e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la divulgazione scientifica. A Cesano proporrà l’evento “Andrà tutto male, ma sarà bellissimo“, dalle 21 al Cineteatro Excelsior, primo appuntamento del programma rivolto ai giovanissimi organizzati dalla biblioteca civica nell’ambito del progetto “Restiamo Insieme“. La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata. La rassegna proseguirà sabato 10 febbraio con “Il pianeta verde, un viaggio nel regno vegetale dal seme alla fotosintesi“, laboratorio per bambini da 6 a 10 anni alle 14.30 e 16.30 in biblioteca. Venerdì 16 febbraio alle 16 e alle 17.30 si terrà “Scintille! L’energia elettrica: dalla sua scoperta alla contemporaneità“, laboratorio per ragazzi da 11 a 15 anni. Sabato 24 febbraio alle 14.30 e 16.30, sempre in biblioteca, “La fabbrica degli aromi“, laboratorio per bambini da 3 a 5 anni. Tutti i laboratori sono gratuiti con prenotazione sul sito www.ceposto.it da una settimana prima dell’evento.

Sempre nel mese di febbraio partiranno le iniziative del programma “S.O.S. Ragazzi! Scopri, Osa, Sfida“. Dal 10 febbraio al 3 marzo sarà visitabile la mostra “Quino, Mafalda e l’Ambiente“ allestita all’Infopoint di Palazzo Borromeo e domenica 11 febbraio ci sarà “Impara con Mafalda“, laboratori preceduti da una visita guidata alla mostra a cura di Silvia Bonanni. Domenica 18 febbraio appuntamento con “Osa – Mombao“, laboratorio di creazione di canti popolari e body percussion (età 14-17 anni) a Palazzo Arese Borromeo, fino al “Silent-game“ di sabato 24 febbraio. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione sul sito di Villeaperte.

Gabriele Bassani